Ийво Нисканен: сегодня русские были безумно круты

Финский лыжник Йиво Нисканен, завоевавший бронзовую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай), подвёл итоги гонки.
«Бронза — это хорошо для первой гонки. Я получил удовольствие в концовке. Сегодня русские были безумно круты, и я, конечно, доволен медалью. Предвкушаю главный старт — 15 км классикой», — приводит слова Нисканена Ilta-Sanomat.
Напомним, российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов.
В гонке приняли участие четыре российских лыжника: Александр Большунов (1), Алексей Червоткин (36), Артём Мальцев (9) и Денис Спицов (2).
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