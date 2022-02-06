Британский лыжник: не должно быть реально выиграть столько, как Большунов. Совершенно дико

Британский лыжник Эндрю Масгрэйв на финише скиатлона на зимних Олимпийских играх – 2022 был крайне удивлён скорости победителя – россиянина Александра Большунова.
Большунов опередил ближайшего преследователя, соотечественника Дениса Спицова, на 1 минуту 11 секунд. Масгрэйв финишировал 17-м, отстав от победителя на 4.37,1.
«Не должно быть реально выиграть столько, сколько сегодня выиграл Большунов. Одна из самых невероятных вещей, которые когда-либо случались. Совершенно дико», — приводит слова Масгрэйва NRK.
На Олимпийских играх — 2018 Большунов завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль, а через четыре года в Пекине в первой же гонке впервые стал олимпийским чемпионом. На финишном километре Большунов принимал поздравления и финишировал с флагом в руках.
- 6 февраля 2022
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