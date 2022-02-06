Норвежский комментатор в прямом эфире благодарил Спицова за помощь
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Норвежский комментатор Янн Пост в прямом эфире поблагодарил российского лыжника Дениса Спицова, завоевавшего серебряную медаль, за помощь норвежским лыжникам во время скиатлона на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Большое спасибо Спицову за то, что подтянул норвежцев во время погони за своим соотечественником», — приводит слова Поста NRK.
На Играх-2018 Спицов стал бронзовым призёром в индивидуальной разделке, завоевал серебро в командном спринте и в эстафете в составе национальной команды России.
Напомним, российские лыжники принесли национальной команде первое золото Игр-2022 и второе серебро. Накануне первую серебряную медаль завоевала также лыжница Наталья Непряева, ставшая второй в скиатлоне.
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