Александр Большунов: ради этого стоит пройти такой путь! Я — Олимпийский Чемпион

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.



«Ради такого стоит пройти такой путь! Я — Олимпийский Чемпион», — написал Большунов в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть на официальной странице Большунова в «Инстаграме».

Напомним, серебро завоевал ещё один представитель России, Денис Спицов. Тройку лучших замкнул представитель Финляндии Ийво Нисканен.

Золотая медаль Большунова стала первой для сборной России на Олимпиаде 2022 года. Александр выиграл своё первое олимпийское золото в карьере. На Олимпийских играх — 2018 Большунов завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль.

Ранее результат Александра и Спицова в скиатлоне прокомментировал серебряный призёр Олимпиады и чемпионатов мира, российский лыжник Александр Бессмертных.