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Норвежский комментатор: Большунов сметает всех, демонстрация редкой силы

Норвежский комментатор: Большунов сметает всех, демонстрация редкой силы
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Норвежский комментатор Янн Пост прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Это демонстрация редкой силы. В день, когда все в мировой элите должны быть на высоте в прекрасной форме, он сметает всех. Никого нет поблизости», — приводит слова Поста NRK.

Золотая медаль Большунова стала первой для сборной России на Олимпиаде 2022 года. Александр выиграл своё первое олимпийское золото в карьере. Ещё один россиянин Денис Спицов завоевал серебро. Тройку лучших замкнул финн Ийво Нисканен.

Накануне первую серебряную медаль завоевала также лыжница Наталья Непряева, ставшая второй в скиатлоне. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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