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Норвежский эксперт: это не тот сценарий, который себе представлял Клебо

Норвежский эксперт: это не тот сценарий, который себе представлял Клебо
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Норвежский эксперт Фредрик Окленд прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай), а также высказался о 40-м месте норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

«Это не тот сценарий, который Клебо представлял себе во время первой гонки Олимпийских игр», — приводит NRK слова Окленда.

Напомним, российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов. Тройку лучших замкнул финн Ийво Нисканен.

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