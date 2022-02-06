Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сундбю прокомментировал победу Большунова на Олимпийских играх

Сундбю прокомментировал победу Большунова на Олимпийских играх
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Форма Большунова крайне впечатляет. Он проигрывал Клебо по ходу сезона, и то, что он смог раскрыться на Олимпийских играх, свидетельствует о чрезвычайном настрое на этот турнир», — приводит слова Сундбю NRK.

Золотая медаль Большунова стала первой для сборной России на Олимпиаде 2022 года. Александр выиграл своё первое олимпийское золото в карьере. Ещё один россиянин Денис Спицов завоевал серебро. Тройку лучших замкнул финн Ийво Нисканен.

Накануне первую серебряную медаль завоевала также лыжница Наталья Непряева, ставшая второй в скиатлоне. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022