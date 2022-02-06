Сундбю прокомментировал победу Большунова на Олимпийских играх

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Форма Большунова крайне впечатляет. Он проигрывал Клебо по ходу сезона, и то, что он смог раскрыться на Олимпийских играх, свидетельствует о чрезвычайном настрое на этот турнир», — приводит слова Сундбю NRK.



Золотая медаль Большунова стала первой для сборной России на Олимпиаде 2022 года. Александр выиграл своё первое олимпийское золото в карьере. Ещё один россиянин Денис Спицов завоевал серебро. Тройку лучших замкнул финн Ийво Нисканен.

Накануне первую серебряную медаль завоевала также лыжница Наталья Непряева, ставшая второй в скиатлоне. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.