Пол Голберг: остаётся снять шляпу перед теми, кто на подиуме
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Лыжник сборной Норвегии Пол Голберг прокомментировал результаты скиатлона на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Это была очень тяжёлая гонка. Тяжело видеть, что кто-то намного лучше тебя. Остаётся просто снять шляпу перед теми, кто на подиуме, и надеяться, что мы ещё сможем подняться», — приводит слова Голберга VG.
Напомним, победителем скиатлона стал российский лыжник Александр Большунов. Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов. Тройку лучших замкнул финн Ийво Нисканен. Голберг занял 5-е место по итогам гонки с отставанием почти 3 минуты.
В гонке приняли участие четыре российских лыжника: Александр Большунов (1), Алексей Червоткин (36), Артём Мальцев (9) и Денис Спицов (2).
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