«Мой золотой». Жена Большунова заплакала после победы Александра на Олимпийских играх
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Российская лыжница Анна Жеребятьева, являющаяся супругой Александра Большунова, заплакала после победы спортсмена в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Видео со своей реакцией она разместила у себя в «сториз» «Инстаграма». Анна подписала публикацию «Мой золотой», а также со слезами на глазах прокомментировала победный финиш мужа.
Напомним, российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов. Тройку лучших замкнул финн Ийво Нисканен.
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