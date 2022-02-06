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Большунов — о золоте в скиатлоне: 3-4 дня назад я плакал, понимая, что организм не вывозит

Большунов — о золоте в скиатлоне: 3-4 дня назад я плакал, понимая, что организм не вывозит
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Российский лыжник Александр Большунов рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в процессе подготовки к Олимпийским играм в Пекине. Сегодня, 6 февраля, Александр завоевал золото в скиатлоне.

«Все тренировки, которые я проводил, была уверенность в том, что я могу выиграть. 3-4 дня назад я тренировался здесь, на трассе, и моя скорость была ниже тренировочной. Я реально плакал. Я понимал, что организм не вывозит. Я не стал доделывать работу и уехал домой, но, видимо, это всё было нужно, чтобы сегодня было идеальное состояние.

Юрий Викторович сначала не понимал, что происходит, но верил, что работа была проделана, и успокаивал меня. За день до соревнований мы созванивались, он сказал, всё будет зашибись, будь спокоен.

С виду легко пришла победа, но олимпийским чемпионом нельзя стать просто так. Приходилось многое пережить, чтобы одержать победу. Трасса сложная, особенно два подъёма по 300-350 метров, сложные погодные условия. Когда упал на первом круге, беспокойства не было. Поднялся и успокоился, ведь без падения не стать олимпийским чемпионом.

Что творится в медиа и какие новости сейчас, я не знаю. Победу посвящаю всем болельщикам, своим родным, которые переживают. Хочу поздравить своего отца, у которого вчера был день рождения. Это главный подарок, который я ему могу подарить», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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