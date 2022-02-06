Первое золото России на Олимпиаде в Пекине! Видеообзор победы Большунова в скиатлоне

Сегодня, 6 февраля, российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Это первая золотая олимпийская медаль в карьере 25-летнего россиянина. Видеообзор победы россиянина можно посмотреть на YouTube-канале Telesport.



На Играх 2018 года в Пхёнчхане Большунов завоевал три серебряные и одну бронзовую награды.



В первый день Олимпиады российские спортсмены завоевали две награды — серебро и бронзу. Второе место в скиатлоне заняла Наталья Непряева. Бронзовыми призёрами в смешанной эстафете стали биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.



Всего на зимней Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.