Первое золото России на Олимпиаде в Пекине! Видеообзор победы Большунова в скиатлоне
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Сегодня, 6 февраля, российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Это первая золотая олимпийская медаль в карьере 25-летнего россиянина. Видеообзор победы россиянина можно посмотреть на YouTube-канале Telesport.
На Играх 2018 года в Пхёнчхане Большунов завоевал три серебряные и одну бронзовую награды.
В первый день Олимпиады российские спортсмены завоевали две награды — серебро и бронзу. Второе место в скиатлоне заняла Наталья Непряева. Бронзовыми призёрами в смешанной эстафете стали биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Всего на зимней Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
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