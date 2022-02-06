Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Возвращаются великие времена». Татьяна Тарасова — о золоте Александра Большунова

«Возвращаются великие времена». Татьяна Тарасова — о золоте Александра Большунова
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Денис Спицов завоевал серебро.

«Лыжники — это шикарно! Ура! Возвращаются великие времена. Большунов — огромный молодец!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Скиатлон, 2x15 км. Мужчины
1. Александр Большунов (Россия) – 1:16.09,8.
2. Денис Спицов (Россия) — отставание +1.11,0.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.00,2.

Это первое золото сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
Александр Большунов: последний круг бежал, и наворачивались слёзы
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022