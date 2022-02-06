«Возвращаются великие времена». Татьяна Тарасова — о золоте Александра Большунова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Денис Спицов завоевал серебро.
«Лыжники — это шикарно! Ура! Возвращаются великие времена. Большунов — огромный молодец!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Скиатлон, 2x15 км. Мужчины
1. Александр Большунов (Россия) – 1:16.09,8.
2. Денис Спицов (Россия) — отставание +1.11,0.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.00,2.
Это первое золото сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине.
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- 6 февраля 2022
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