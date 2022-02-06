Денис Спицов: для меня Олимпиада — это праздник, а не мучение
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Российский лыжник Денис Спицов высказался о завоевании серебряной медали в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Когда мы катались здесь первые дни, местами мне показалось, что трасса узкая. Если бы можно было разделить коньковые и классические круги, было бы прекрасно. На всём круге сегодня было только три лыжни. С погодой ничего не сделать, так и останется.
Мои пиковые результаты приходятся на Олимпийские игры. Это здорово, потому что Олимпиада – венец карьеры для любого спортсмена. Я рад, что для меня Олимпиада — это праздник, а не мучение. Не секрет, что некоторые спортсмены перегорают и не могут на главном старте показать то, на что готовы», — передаёт слова Спицова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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