Большунов поблагодарил Нисканена после победы в скиатлоне на Олимпиаде

Российский лыжник Александр Большунов после победы в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай) поблагодарил финского спортсмена Ийво Нисканена.

«Я рад, что сегодня смог выиграть, и хочу сказать спасибо Ийво Нисканену. Мы с ним на классической части хорошо поработали, на коньковой части оставалось только финишировать. Сегодня великолепно работали лыжи, всем большое спасибо», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Золотая медаль Большунова стала первой для сборной России на Олимпиаде 2022 года. Александр выиграл своё первое олимпийское золото в карьере. Ещё один россиянин Денис Спицов завоевал серебро.



Напомним, Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.