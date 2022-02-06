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Большунов поблагодарил Нисканена после победы в скиатлоне на Олимпиаде

Большунов поблагодарил Нисканена после победы в скиатлоне на Олимпиаде
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Российский лыжник Александр Большунов после победы в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай) поблагодарил финского спортсмена Ийво Нисканена.

«Я рад, что сегодня смог выиграть, и хочу сказать спасибо Ийво Нисканену. Мы с ним на классической части хорошо поработали, на коньковой части оставалось только финишировать. Сегодня великолепно работали лыжи, всем большое спасибо», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Золотая медаль Большунова стала первой для сборной России на Олимпиаде 2022 года. Александр выиграл своё первое олимпийское золото в карьере. Ещё один россиянин Денис Спицов завоевал серебро.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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