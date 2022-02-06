Большунов прокомментировал выступление Клебо в скиатлоне на Олимпийских играх
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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал выступление норвежского спортсмена Йоханнеса Хёсфлота Клебо в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Россиянин стал победителем в этой гонке, Клебо финишировал на 40-м месте.
«Клебо сегодня 40-й, да. Но он довольно быстро понял, что гонка не складывается, и не упирался. Думаю, он просто доезжал, чтобы уже на спринте показать свою мощь. На протяжении этого сезона он показывает великолепные результаты. А я всегда был вторым и даже дальше», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Напомним, Клебо уступил всем российским лыжникам. Его отставание от победителя Александра Большунова составляет 9 минут 6 секунд.
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