Финский эксперт: Нисканен остаётся фаворитом 15-километровки, несмотря на ход Большунова

Финский эксперт портала Ilta-Sanomat Марко Лемпинен высказался о сенсационном успехе финна Ийво Нисканена, который впервые в карьере завоевал медаль крупных соревнований не в классической гонке, а в скиатлоне, половину которого нужно пройти коньковым ходом.

«Коньковый ход никогда не был сильной стороной Нисканена, да и его скорость свободным стилем в это воскресенье не порадовала. От Большунова, выигравшего скиатлон с большим отрывом, он отстал более чем на две минуты, и даже ставшему вторым Спицову уступил много. У финна не было шансов ответить на дикую скорость этого дуэта коньковым ходом.

Однако отрыва, сделанного классическим стилем, хватило Нисканену, чтобы сохранить медаль. Нисканен всё сделал, как надо, бесстрашно ударив своей сильной стороной.

Классическая часть гонки в исполнении финна была настолько убедительной, что бронза совершенно точно не останется его единственной личной медалью на этих Играх. В пятницу на классической 15-километровке он по-прежнему фаворит номер один, несмотря на сильный классический ход Большунова», — пишет Лемпинен.