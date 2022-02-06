Большунов: в том, что я чемпион, заслуга моего отца огромна

Российский лыжник Александр Большунов после победы в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине (Китай) отметил роль отца в своих успехах и поделился мнением о трассе.

«На самом деле, мой отец – тот человек, который был и есть моим кумиром, потому что он всё делал на протяжении всей моей карьеры. Мои первые шаги в лыжных гонках я делал вместе с ним. Он делал для меня лыжный круг летом и продолжает это делать. Любой желающий может прийти туда и покататься. В том, что я чемпион, его заслуга огромна.



На этой трассе мне нравится, поскольку я стал здесь олимпийским чемпионом. Это самая сложная трасса, на которой я бегал. Здесь даже больше перепад высот, чем в Хольменколлене. Два подъёма по 300 метров на круге 3750 – это очень сложно», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.