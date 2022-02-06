Сергей Устюгов отреагировал на успех Большунова и Спицова в скиатлоне на Олимпиаде

Российский лыжник Сергей Устюгов отреагировал на успешное выступление соотечественников в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Александр Большунов завоевал золото, Денис Спицов — серебро. Устюгов в скиатлоне не выступал.

«Очень рад за ребят», — приводит слова Устюгова «Спорт-экспресс».

Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Скиатлон, 2x15 км. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 1:16.09,8.

2. Денис Спицов (Россия) — отставание +1.11,0.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.00,2.

Большунов впервые выиграл золото на Олимпийских играх. Для сборной России это первая золотая медаль на Играх-2022.

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