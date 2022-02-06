Путин поздравил Большунова, принёсшего России первое золото зимней Олимпиады — 2022

Президент России Владимир Путин поздравил российского лыжника Александра Большунова с завоеванием золотой медали Олимпийских игр – 2022 в скиатлоне.

«Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине.

Вы блистательно открыли «золотой» счёт нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу. Убеждён, ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев.

Желаю вам новых успехов, здоровья и всего самого доброго. Молодец!» — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Большунов принёс сборной России первое золото зимних Олимпийских игр – 2022, которое также стало первым в его карьере. В 2018 году в Пхёнчхане Большунов завоевал три серебряных медали и одну бронзовую.