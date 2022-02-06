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Денис Спицов в скиатлоне выступал на лыжах Натальи Непряевой

Денис Спицов в скиатлоне выступал на лыжах Натальи Непряевой
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Российский лыжник Денис Спицов, завоевавший серебро в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай) сообщил, что выступал на лыжах Натальи Непряевой, которая стала второй в этой дисциплине вчера, 5 февраля.

«Пока что ничего не представляю. Пока всё как во сне, несмотря на то что это не первая моя медаль. Я рад. Сегодня выиграл Саня, я его поздравляю, он был очень силён. Он ушёл в такой отрыв, что сделать что-то было нереально. В этой гонке я сделал всё, что мог. Я был сильно удивлён своей классикой, у меня лыжи работали здорово.

Между прочим, это лыжи Наташки Непряевой, на которых она выступила накануне в скиатлоне. Лыжи работали здорово. Я лидировал и не понимал, почему меня отпускают. Я пропускал вперёд других и не понимал, почему они не едут. Мне многие кричали, что решу всё на коньке. Но я понимал, что я даю такой темп, что соперники не в силах его поддержать. Так что смысл было ждать конька», — цитирует Спицова сайт «Матч ТВ».

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