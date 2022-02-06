Голберг предположил, что норвежцы плохо выступили в скиатлоне из-за коронавирусной драмы

Норвежский лыжник Пол Голберг предположил, что его партнёры по команде плохо выступили в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай) из-за информационного шума вокруг коронавирусной ситуации в стране.
Напомним, лучшим из норвежцев стал Ханс Кристер Холунд, финишировавший четвёртым с двухминутным отставанием от победителя гонки Александра Большунова.
«Трудно сказать, насколько сильно на нас повлияла эта коронавирусная драма. Мы люди, и, к сожалению, через уши попадает информация, которая в той или иной степени оказывает на нас влияние. Вероятно, произошла некая утечка энергии», — приводит слова Голберга ABC Nyheter.
Напомним, российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов. Тройку лучших замкнул финн Ийво Нисканен.
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- 6 февраля 2022
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