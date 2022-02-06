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Губерниев: Большунов же не специально уронил палку в бокс Клебо. Поезд для протеста ушёл

Губерниев: Большунов же не специально уронил палку в бокс Клебо. Поезд для протеста ушёл
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Когда россиянин подходил к своему боксу на пит-стопе, то бросил палки поперёк движения Клебо. Норвежец их отшвырнул.

«Большунов сделал же это не специально. В пылу борьбы палка упала в бокс Клебо. Даже если норвежцы подадут протест, то, думаю, поезд уже ушёл. Вряд ли здесь грозит что-то серьёзное. Как максимум — жёлтая карточка», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Большунов выиграл скиатлон на Олимпиаде. Клебо финишировал 40-м, проиграв Александру более 9 минут.

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