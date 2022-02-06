Тренер сборной Норвегии объяснил поведение Клебо после скиатлона

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум объяснил поведение Йоханнеса Хёсфлота Клебо после скиатлона на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Спортсмен отказался отвечать на вопросы журналистов и нецензурно высказался о гонке.
«Я и сам ещё не успел поговорить с Клебо, но он выходил на старт с амбициями побороться за подиум. Поэтому он, конечно, разочарован тем, что не смог завоевать здесь медаль. Но ему также следует думать о том, что произойдёт через два дня. Понятно, что он был расстроенным после гонки. И ему чётко сказали, чтобы он сосредоточился на спринте. Наверное, в этом причина», — приводит слова Носсума TV2.
Напомним, российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов. Тройку лучших замкнул финн Йиво Нисканен. Клебо стал 40-м, проиграв Большунову более девяти минут.
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