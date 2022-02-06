«Омрачить нашу победу у них не получится!» Панжинский — о возможном протесте Норвегии

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам, россиянин Александр Панжинский поделился мыслями о возможности сборной Норвегии подать протест за инцидент между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Напомним, когда россиянин подходил к своему боксу на пит-стопе, то бросил палки поперёк движения Клебо. Норвежец их отшвырнул.
«Надо разбираться, прописано ли это в правилах, я такого не помню. Думаю, это было явно неумышленно. Если протест будет, то это повод поднять шумиху, переключить внимание с победы наших ребят. Всё это быстро уляжется, санкций серьёзных никто не применит. На ход гонки это не повялило, а это главное, чем руководствуются судьи. В тот момент никто не упал, Клебо уже далеко отстал. Омрачить нашу победу у них не получится!» — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 6 февраля 2022
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