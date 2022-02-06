Тренер сборной Норвегии прокомментировал 9-минутное отставание Клебо от Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум высказался об отставании Йоханнеса Хёсфлота Клебо от россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Клебо стал в гонке 40-м, проиграв Большунову более девяти минут.
«Я не просил Клебо притормозить. Но во время второго круга коньковой части скиатлона напомнил ему о спринте. Хотя он уже начинал сбавлять темп. Хорошо, что он сам всё понял до подсказок. Шанс побороться за медаль здесь он упустил, а через два дня его ждёт жутко важный день. Ему нужно сохранить максимум энергии к этому дню. Конечно, Клебо — большой фаворит в спринте. Если он всё сделает правильно, его трудно победить. Ему нужно подойти к спринту с максимальным запасом энергии», — приводит слова Носсума TV2.
Напомним, российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов. Тройку лучших замкнул финн Ийво Нисканен.
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