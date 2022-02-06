Лыжный судья объяснил, что грозит Большунову за попадание палки в бокс Клебо

Лыжный судья Валерий Махт рассказал, что грозит россиянину Александру Большунову за попадание палки в бокс норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо во время смены лыж на скиатлоне в рамках Олимпиады в Пекине (Китай).

«Нарушение на самом деле было. Когда мы смотрели этот эпизод с техническим делегатом, тоже заметили это нарушение. Большунов должен был положить весь свой инвентарь в своём боксе. Когда он начал разбираться с лыжами, палка встала поперёк бокса норвежцев, Александр её поправил, но она попала в бокс Клебо. Большунов мог этого не заметить и думать, что палка всё-таки упала в его бокс.

Прецедент был, нарушение было. Норвежцы могут подать протест. Трудно доказать, что Большунов сделал это умышленно. При разборе жюри схема вынесения решений такова: рассматривают, умышленно это сделали или нет. Если Большунов скажет, что не заметил, сделал это в запарке, то трудно доказать, что он специально бросил палку в бокс Клебо. Преимущества Большунов не получил. Самое простое и логичное — санкция может быть в виде устного предупреждения. В худшем случае будет письменное предупреждение. Дисквалификацией, скорее всего, не пахнет. Норвежцы будут портить кровь и пытаться чего-то добиться. Считаю, что протест может быть отклонён на 80%», — сказал Валерий Махт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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