Наталья Непряева — о серебре в скиатлоне: изначально настраивалась на другие гонки

Российская лыжница Наталья Непряева поделилась впечатлениями от завоевания серебряной медали в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Эта гонка была самая тяжёлая, но у меня получилось взять медаль. Изначально я настраивалась на другие гонки, но очень рада, что именно в скиатлоне смогла показать себя. После такого начала настрой на другие гонки совершенно другой. Это очень мотивирует и заряжает энергией! Мотивации полно, чтобы бороться за золото!» — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Победительницей скиатлона стала норвежская лыжница Терезе Йохауг.

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