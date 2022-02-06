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Американский журналист объяснил, почему он спросил Александра Большунова о допинге

Американский журналист объяснил, почему он спросил Александра Большунова о допинге
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Американский журналист издания FasterSkier Натаниэль Херц объяснил, почему спросил российского лыжника Александра Большунова о допинге после его победы в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

«Я бы не сказал, что это сильно тревожит меня лично. Но люди, которые читают наше издание и следят за лыжными гонками, хотели бы услышать ответ на такой вопрос. Думаю, они верят, что Большунов чист. Но они знают и бэкграунд, из-за которого Россия до сих пор выступает не под своим флагом. Про эту историю с мошенничеством в Сочи.

Я не думаю, что у кого-либо есть основания обвинять Большунова, однако людям в Америке трудно полностью верить всему после того, что они видели. А видели они: а) как сегодня Александр победил с огромным преимуществом и б) большую допинговую историю, которая случилась совсем недавно. Да, не с Большуновым, но тем не менее. И поскольку люди думали об этом, я посчитал важным дать им услышать мнение Большунова на этот счёт, ответить им напрямую. Как мне кажется, он очень убедительно ответил на этот вопрос.

Тренеры сборной США считают, что Большунов чист. Из-за этого возникает двоякое ощущение: люди хотят верить российскому спортсмену, но не могут полностью делать это из-за недавних событий», — цитирует Херца «Спорт-экспресс».

Серебряным призёром в скиатлоне стал россиянин Денис Спицов.

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