Губерниев назвал идиотом американского журналиста, спросившего Большунова о допинге

Российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал американского журналиста, который после мужского скиатлона на Олимпийских играх в Пекине (Китай) спросил российского лыжника Александра Большунова про допинг. Большунов выиграл соревнования, опередив ближайшего конкурента более чем на минуту.



«Мой американский коллега, задавший вопрос Большунову про допинг, — идиот. Что ещё он может спросить? Даже норвежцы уже всё поняли. Он бы ещё мог спросить, что Александр думает о якобы перемещениях военнослужащих. Что с них станется, надо перестать обращать внимание», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Второе место в скиатлоне занял россиянин Денис Спицов, а третьим стал финн Ийво Нисканен.

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