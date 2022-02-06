Губерниев назвал идиотом американского журналиста, спросившего Большунова о допинге

Российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал американского журналиста, который после мужского скиатлона на Олимпийских играх в Пекине (Китай) спросил российского лыжника Александра Большунова про допинг. Большунов выиграл соревнования, опередив ближайшего конкурента более чем на минуту.
«Мой американский коллега, задавший вопрос Большунову про допинг, — идиот. Что ещё он может спросить? Даже норвежцы уже всё поняли. Он бы ещё мог спросить, что Александр думает о якобы перемещениях военнослужащих. Что с них станется, надо перестать обращать внимание», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Второе место в скиатлоне занял россиянин Денис Спицов, а третьим стал финн Ийво Нисканен.
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- 6 февраля 2022
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