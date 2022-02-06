Большунов вошёл в состав сборной России на спринт на Олимпиаде в Пекине
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, кто будет представлять мужскую команду в спринте на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Гонка состоится во вторник, 8 февраля.
«У мужчин спринт побегут Большунов, Устюгов, Терентьев, Мальцев. Те, в ком наиболее уверены на этой дистанции», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сегодня, 6 февраля, Большунов стал победителем скиатлона на Олимпиаде в Пекине. Российский спортсмен более чем на минуту опередил ближайшего преследователя. Второе место занял ещё один россиянин Денис Спицов. Третьим стал финн Ийво Нисканен.
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