Большунов вошёл в состав сборной России на спринт на Олимпиаде в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, кто будет представлять мужскую команду в спринте на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Гонка состоится во вторник, 8 февраля.



«У мужчин спринт побегут Большунов, Устюгов, Терентьев, Мальцев. Те, в ком наиболее уверены на этой дистанции», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 6 февраля, Большунов стал победителем скиатлона на Олимпиаде в Пекине. Российский спортсмен более чем на минуту опередил ближайшего преследователя. Второе место занял ещё один россиянин Денис Спицов. Третьим стал финн Ийво Нисканен.

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