Горнолыжный спорт, Олимпиада — 2022, женщины: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в соревнованиях горнолыжниц в гигантском слаломе. Начало финальной попытки запланировано на 9:30 мск.
В прямом эфире соревнования в гигантском слаломе можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После второго дня соревнований в медальном зачёте лидирует Норвегия (2 золотые медали и 1 бронзовая). В активе России 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы.
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