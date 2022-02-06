Непряева, Ступак, Степанова и Мацокина выступят в женском спринте на Олимпиаде

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, каким будет состав сборной России в спринте на зимней Олимпиаде в Пекине.

«У женщин спринт побегут Непряева, Ступак, Степанова и Мацокина. Те, в ком наиболее уверены на этой дистанции. Ступак в порядке. Попереживала и забыла. Она готова, я с ней поговорила. Это горько, но это не горе» — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Соревнования по лыжным гонкам в спринте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдут 8 февраля. Квалификация состязаний начнётся в 11:00 мск. Всю дистанцию участницы пройдут свободным стилем.

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