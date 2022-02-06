Рейс-директор FIS объяснил, почему Большунова не наказали за инцидент с Клебо на ОИ-2022

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньерей высказался об инциденте, который произошёл во время мужского скиатлона на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россиянин Александр Большунов во время переобувания отбросил лыжные палки, они оказались в боксе норвежца Йоханнеса Клебо. Он в дальнейшем отбросил палки и также переобулся.



«Мы сразу заметили этот эпизод. Жюри внимательно следило, мешает ли это Клебо при смене лыж. Но очевидно, что ничего такого не произошло. Йоханнес заметил палку и убрал её своей. Поэтому было решено, что никакой реакции сейчас от жюри не требовалось.



Никому это не помешало. Нет причины раздувать из мухи слона. Обычно, что лыжи выскальзывают из бокса, а палки выпадают за пределы. Если бы там было влияние на гонку, то всё было бы иначе», — цитирует Миньерея NRK.

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