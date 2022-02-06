Федерация лыжных видов спорта Норвегии извинилась за поведение Клебо после скиатлона

Пресс-атташе комитета по лыжным гонкам федерации лыжных видов спорта Норвегии Гру Эйде принесла извинения журналистам за поведение норвежского лыжница Йоханнеса Клебо. После неудачного выступления в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай) Клебо отказался общаться с журналистами. Также он нецензурно охарактеризовал собственное выступление в скиатлоне. Там он занял лишь 40-е место, уступив россиянину Александру Большунову более девяти минут.
«Все спортсмены после гонки должны проходить через микст-зону. И мы призываем, конечно, чтобы они давали интервью. Почти всегда они это и делают.
Но иногда так происходит, что по разным причинам они отказываются общаться с журналистами. Мы приносим за это извинения. Знаем, что в дальнейшем они снова придут в микст-зону для интервью», — цитирует Эйде ABC Nyheter.
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- 6 февраля 2022
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