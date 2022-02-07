Прыжки на лыжах с трамплина, Олимпиада-2022: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Первый раунд начнётся в 14:45 мск. Финальный раунд стартует в 15:51.
В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Арена».
Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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