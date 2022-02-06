Йохауг прокомментировала публикацию The Guardian, в которой напомнили о её допинге

Норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала публикацию издания The Guardian, посвящённую победе спортсменки в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Норвежка доминировала и финишировала с большим отрывом. The Guardian в своей статье напомнило, что Йохауг была наказана ранее за допинг.



«Мне всё равно. Эти вещи ко мне не цепляются. Пусть они считают, как хотят, пусть пишут, что хотят. Но я нахожусь в гармонии с самой собой. И я хорошо знаю, как поступаю. Я уже положила этот случай в гроб и закрыла его. Независимо от поступков всегда есть люди, которые тебя поддерживают. И есть те, которые против тебя. Такова жизнь», — цитирует Йохауг VG.

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