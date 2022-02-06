Вяльбе предположила, что норвежские лыжники провалились из-за акклиматизации

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о неудачном выступлении норвежских лыжников в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Никому из норвежцев не удалось попасть на пьедестал, а лидер команды Йоханнес Клебо стал лишь 40-м.



«План на Олимпийские игры для лыжников был такой: одно золото, одно-два серебра и одна-две бронзы. Будет хорошо, если перевыполним. Но это всё шутки. План планом, но каждый руководитель и тренер желает максимума для своих спортсменов. Сейчас понимаю, что у нас на такой трассе есть возможность показывать очень хорошие результаты.



Сегодня большая загадка — это результат норвежцев. Реально они сегодня были совсем не в своей тарелке. Может, это шестой день у них, первого приехали и попали сейчас в яму. Ну не знаю, это не наша проблема. И у Юли Ступак тоже такой день был. У некоторых седьмой день получается очень тяжёлый. Юля сделала очень большую работу, и я надеюсь, что это был просто не её день именно по акклиматизации», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

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