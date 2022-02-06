Вяльбе: Большунов однозначно величайший лыжник в российской истории

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о российском лыжнике Александре Большунове. Сегодня, 6 февраля, он стал победителем соревнований в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Большунов оторвался от преследователей более чем на одну минуту. А лидера норвежцев Йоханнеса Клебо россиянин и вовсе опередил на девять минут.
«В российской истории Большунов однозначно величайший лыжник. Таких крутых результатов у нас точно не было. Легков же не становился чемпионом мира. Но я хочу, чтобы у Саши это было маленькое начало большого будущего. Чтобы были и вторая, и третья… Саша точно ещё долго будет бегать», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
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- 6 февраля 2022
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