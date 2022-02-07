Вяльбе, Бородавко и Москвина вылетели в Пекин

Очередной самолёт с российскими олимпийцами и тренерами вылетел в Пекин (Китай) из Красноярска. В ночь на 7 февраля рейс отправился в столицу зимних Олимпийских игр. На борту самолёта находятся старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и тренер по фигурному катанию Тамара Москвина.



Самолёт вылетел 7 февраля в 00:41 по местному времени (6 февраля 20:41 мск).



На борт также поднялись мужская и женская сборные России по кёрлингу, фристайлисты, бобслеисты, несколько игроков сборной России по хоккею и хореограф Даниил Глейхенгауз.



Олимпийский игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.

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