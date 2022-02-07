Финский эксперт назвал возможные причины провала Клебо и других норвежцев

Бывший главный тренер сборной Финляндии, лыжный эксперт Рейо Юльхя, выразил мнение о возможных причинах неудовлетворительного результата 25-летнего норвежца Йоханнеса Клебо в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Высота 1600-1700 метров над уровнем моря — это не проблема, поскольку почти все лыжники приехали сюда с высокогорного сбора в Италии. Но если ты сначала находишься на высоте, потом спускаешься вниз и едешь домой, а после этого опять поднимаешься на высоту для выступлений, то велик шанс, что твоё тело запутается. Мы уже видели примеры, когда спортсмены из-за этого страдали. Помню, как однажды финны сделали то же самое, и это обернулось провалом.



Норвежцы также находились в состоянии сильного стресса из-за коронавируса. Давление явно увеличилось. Кроме того, на них могла подействовать банальная акклиматизация из-за разницы в часовых поясах.



В Сочи в 2014 году у норвежцев всю неделю были проблемы с лыжами. С другой стороны, если бы у Йохауг были ужасные лыжи, она бы не одержала победу. Но очевидно, что сервис у Норвегии не на таком уровне, как у Финляндии или России».

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