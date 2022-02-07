В сборной Швеции рассказали о тяжёлом состоянии Фриды Карлссон после гонки

Сотрудники сборной Швеции и близкие к окружению 22-летней шведской лыжницы Фриды Карлссон, которая стала лишь 5-й в скиатлоне на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), рассказали, что могло послужить причиной того, что спортсменка вышла после финиша к журналистам в слезах и не могла ответить на вопросы.

«Может быть, ей даже не следовало подходить к прессе. Она почти ничего из этого не помнит. Что-то понимать она начала лишь позднее», — заявил менеджер национальной сборной Андерс Быстрём.

«Я знаю, что она раньше падала в обморок во время гонок, но это, возможно, было иное состояние. Фрида сказала, что, когда она прошла микст-зону и получила вопросы о гонке, у неё не было на них ответа, потому что она ничего не помнила. Когда она вернулась позже, она помнила всё, но время от времени случается что-то вроде помутнения рассудка. Она была истощенной, усталой, лишённой энергии и холодной. Она словно осталась в районе мишеней. Это печально, когда дело заходит так далеко», — приводит слова лыжницы Майи Дальквист, которая является соседкой по комнате с Карлссон, издание Aftonbladet.

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