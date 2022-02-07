Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Федерико Пеллегрино очертил круг претендентов на медали в спринте на Олимпийских играх

Федерико Пеллегрино очертил круг претендентов на медали в спринте на Олимпийских играх
Комментарии

31-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в личном спринте, выразил мнение о фаворитах спринта свободным стилем на Олимпиаде – 2022 в Пекине.

«Последний спринт свободным стилем, в котором я принимал участие в Кубке мира, датируется более месяца назад, поэтому нам не приходится думать о сравнении результатов. Никто не станет раскрывать свои карты. Главным фаворитом, конечно, является Йоханнес Клебо, но за ним среди русских, французов и других норвежцев в борьбе за медаль есть и я», — цитирует Пеллегрино Fondo Italia.

Напомним, что мужской и женский спринт в лыжных гонках на Олимпийских играх пройдёт 8 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Кершоу: Пеллегрино деклассировали. Работа с российскими лыжниками совершенно не окупается
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022