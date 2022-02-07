Федерико Пеллегрино очертил круг претендентов на медали в спринте на Олимпийских играх

31-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в личном спринте, выразил мнение о фаворитах спринта свободным стилем на Олимпиаде – 2022 в Пекине.

«Последний спринт свободным стилем, в котором я принимал участие в Кубке мира, датируется более месяца назад, поэтому нам не приходится думать о сравнении результатов. Никто не станет раскрывать свои карты. Главным фаворитом, конечно, является Йоханнес Клебо, но за ним среди русских, французов и других норвежцев в борьбе за медаль есть и я», — цитирует Пеллегрино Fondo Italia.

Напомним, что мужской и женский спринт в лыжных гонках на Олимпийских играх пройдёт 8 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.