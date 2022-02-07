Экс-тренер сборной Финляндии: выступление Большунова напомнило победу Мюллюля в Нагано

Бывший главный тренер сборной Финляндии Пекка Вяхясёуринки сравнил победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) с аналогичным успехом знаменитого финского лыжника Мики Мюллюля на ОИ-1998 (Япония).

«Мика Мюллюля и Игры в Нагано пришли на ум, когда Большунов выиграл с таким подавляющим преимуществом. Тогда Мюллюля показал схожее выступление на тридцатке. Хотя, конечно, это немного разные гонки. То, что было сейчас в Пекине, — это спорт на выносливость в лучшем его проявлении. Это потрясающее зрелище. У меня заранее сложилось впечатление, что Большунов будет в отлично форме. Он ещё не показывал своих истинных способностей в первой части сезона», — приводит слова Вяхясёуринки финское издание Ilta-Sanomat.

Напомним, на ОИ-1998 Мюллюля одержал победу на классической 30-километровой дистанции с преимуществом над ближайшим преследователем более чем в полторы минуты, выиграв для Финляндии первую с 1964 года золотую олимпийскую медаль в лыжных гонках.

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