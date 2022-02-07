Стал известен предварительный состав лыжной сборной России на мужскую разделку на ОИ-2022

Стал известен предварительный состав лыжной сборной России на мужскую гонку с раздельным стартом на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). За национальную команду выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Илья Семиков, сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин. Кандидатура Алексея Червоткина остаётся под вопросом.

Мужская гонка на 15 км классическим стилем состоится 11 февраля.

Вчера, 6 февраля, Большунов стал победителем скиатлона на Олимпиаде в Пекине. Российский спортсмен более чем на минуту опередил ближайшего преследователя. Второе место занял ещё один россиянин Денис Спицов. Третьим стал финн Ийво Нисканен.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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