Швейцарский горнолыжник Бит Фойц завоевал золото Олимпийских игр в скоростном спуске
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Швейцарский гонолыжник Бит Фойц выиграл золото зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в скоростном спуске. Серебряным призёром стал француз Жоан Кларе. Бронза досталась представителю Австрии Маттиасу Майеру. Россияне участия в соревнованиях не принимали.
Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай
Скоростной спуск. Мужчины
1. Бит Фойц (Швейцария) — 1.42,69.
2. Жоан Кларе (Франция) — +0,10.
3. Маттиас Майер (Австрия) — +0,16.
Соревнования в скоростном спуске должны были состояться вчера, 6 февраля, однако проведению старта помешали погодные условия. Олимпиада завершится 20 февраля.
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Олимпиада 2022. Горнолыжный спорт
Мужчины. Скоростной спуск
07 февраля 2022, понедельник. 07:00 МСК
Окончено
1
Бит Фойц
Швейцария
1:42.69
2
Жоан Кларе
Франция
+0.10
3
Маттиас Майер
Австрия
+0.16
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