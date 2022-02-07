Американская горнолыжница получила тяжёлую травму на ОИ-2022. Её увезли на носилках

Американская горнолыжница Нина О'Брайен получила тяжёлую травму на соревнованиях в гигантском слаломе на Олимпиаде-2022 в Пекине. Она упала во время своей второй попытки, и её унесли с трассы на носилках.

На момент публикации новости по итогам двух попыток лидирует представительница Швейцарии Лара Гут. Второе место занимает норвежка Рагниль Мовинкель. На третьей строчке располагается её соотечественница Теа Луизе Стьернесун.

Сборная России занимает первое место в неофициальном медальном зачёте Олимпиады-2022. На счету российской команды, выступающей под флагом Олимпийского комитета Росии (ОКР), по две золотые, серебряные и бронзовые медали.

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