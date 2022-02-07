Британский лыжник: снимаю шляпу перед Большуновым за одну из самых диких побед

Британский лыжник Эндрю Масгрэйв прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Большунов опередил ближайшего преследователя, соотечественника Дениса Спицова, на 1 минуту 11 секунд. Масгрэйв финишировал 17-м, отстав от победителя на 4.37,1.
«17-е место — не тот старт Олимпиады, о котором я мечтал. Моя скорость была смехотворной, и я слишком долго старался угнаться за лидерами. На такой высоте, как только оказываешься в красной зоне, пути назад нет. После 9 км я уже был там. В следующих гонках буду сильнее.
Снимаю шляпу перед Большуновым за одну из самых диких и убедительных побед, которые я когда-либо видел. Ну или не видел, так как слишком сильно отстал в своём собственном мире боли», — написал Масгрэйв в своём «твиттере».
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