Норвежский журналист: Александра Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт опубликовал статью после победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.
«Александр Большунов выиграет столько золотых медалей, сколько сможет. Единственная проблема — его и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде.
Большунов был настолько великолепен, что мог себе позволить начать праздновать и хлопать уже на последнем километре. Улыбающийся россиянин по традиции всех побеждающих с таким отрывом финишировал, размахивая флагом. Но это был не российский триколор — это флаг ОКР.
Россия всё ещё не может быть собой на Олимпийских играх. Но организаторы, русские и МОК работают в тесном контакте, чтобы изменить рамки дозволенного. Этот маленький театр — пародия на вердикт», — написал журналист на сайте NRK.
Сальтведт также напомнил о допинговых скандалах на Играх в Ванкувере и Сочи и сделал вывод.
«Два года полного исключения страны, никакого использования российского флага — вот что было бы воспринято как настоящее наказание для России. В противном случае вердикт никакого значения не имеет. Но этого МОК и добивается. Они хотят, чтобы самая большая страна мира и их спонсоры участвовали в соревнованиях.
На пресс-конференции Большунова спросили о допинге, это вызвало у него возмущение. Но такие вопросы будут задавать и дальше. Точно так же и Терезе Йохауг не сможет избавиться от ярлыка допингистки даже после первого личного олимпийского золота», — заявил журналист.
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