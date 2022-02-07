Нисканен: рад, что Большунов пошёл в отрыв вместе со мной

Финский лыжник Ийво Нисканен прокомментировал собственное выступление в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Финский лыжник занял третье место, уступив россиянам Денису Спицову и Александру Большунову.



«Мы с Большуновым не обсуждали тактику перед гонкой, но в скиатлоне я всегда иду в атаку с самого начала. Только так я могу добиться хорошего места. Знал, что он и Холунд с самого начала хотели высокой скорости. Мы не говорили об этом заранее, но я этого ожидал. Конечно, я рад, что Александр пошёл со мной. Было не так много ветра, но хорошо, когда есть с кем поработать», — цитирует Нисканена Dagbladet.

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