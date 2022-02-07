Максим Вылегжанин оценил слова норвежского журналиста, что россиян не должно быть на ОИ

Чемпион мира по лыжным гонкам, трёхкратный призёр ОИ Максим Вылегжанин прокомментировал слова норвежского журналиста Яна Петтера Сальтведта. После победы Александра Большунова в скиатлоне на ОИ журналист заявил, что россиянина и других его соотечественников не должно быть на Олимпиаде

«Я думал, что эта вся ситуация успокоится. Сколько лет прошло, здесь же уже вторая Олимпиада. Конечно, неприятно, что они говорят об этом, непонятные мысли и идеи. Наверное, хотят привлечь какое-то внимание к норвежским лыжникам. Раз они не могут заработать медали, то пытаются привлечь внимание таким способом», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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